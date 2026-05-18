Dopo una telefonata con il premier israeliano, l’ex presidente americano ha espresso nuovamente la possibilità di un intervento militare contro l’Iran. Fonti vicine al governo di Tel Aviv riferiscono che Israele si sarebbe detto pronto a sostenere eventuali nuovi raid degli Stati Uniti nella regione. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione crescente tra le parti, con l’attenzione rivolta alle strategie militari e alle alleanze internazionali nel contesto delle tensioni con Teheran.

Donald Trump torna a evocare apertamente la possibilità di una nuova offensiva contro l’ Iran e lo fa dopo una telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu che, secondo fonti vicine al governo di Tel Aviv, avrebbe già garantito il sostegno di Israele in caso di ripresa delle ostilità. Il presidente americano, reduce dal viaggio in Cina e sempre più convinto che Teheran stia usando il negoziato per prendere tempo, ha convocato per martedì i vertici militari americani e ha rilanciato il proprio ultimatum con parole durissime: “Senza un accordo non ne resterà più nulla”. Una frase che a Washington viene interpretata come il segnale più esplicito delle ultime settimane sulla possibilità concreta di nuovi bombardamenti nel Golfo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump-Netanyahu, la guerra con l’Iran torna vicina: Israele pronto a sostenere nuovi raid Usa

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