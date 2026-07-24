Cisgiordania raid dell' Idf nell' ospedale di Nablus dopo la sparatoria

Da lapresse.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’esercito israeliano ha fatto irruzione nell’ospedale di Nablus, in Cisgiordania, e ha arrestato alcuni palestinesi dopo una sparatoria avvenuta venerdì.

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I soldati dell’esercito israeliano sono entrati nell’ospedale di Nabulus, in Cisgiordania, e hanno arrestato alcuni palestinesi a seguito della sparatoria avvenuta venerdì. Sono sospettati di essere coinvolti nello scontro a fuoco scoppiato in precedenza nei pressi del villaggio di Tell e dell’insediamento di Havat Gilad, nella parte settentrionale della West Bank, in cui sono morti quattro palestinesi e due israeliani. mentre altri otto palestinesi sono rimasti feriti.  Oltre al 32enne Benayahu Mellet, riservista e guardia di sicurezza in un insediamento nelle vicinanze, è morto anche un maggiore dell’esercito israeliano, il 27enne Yuval Ezra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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