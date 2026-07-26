A Faenza, i nuovi parcometri con pagamenti elettronici stanno modificando le abitudini degli automobilisti. In poche settimane, i pagamenti con carta sono raddoppiati rispetto al passato, quando solo nove colonnine erano dotate di Pos. La città si sta adeguando alla diffusione di sistemi di pagamento digitale, rendendo più semplice e rapido il pagamento del parcheggio. La transizione verso metodi elettronici si sta consolidando, con un aumento evidente delle transazioni tramite carta.

Faenza si allinea alle città dove pagare il parcheggio con carta è ormai la normalità e i nuovi parcometri stanno cambiando le abitudini degli automobilisti con i primi numeri che lo confermano: i pagamenti elettronici sono già raddoppiati rispetto a prima, quando soltanto nove colonnine erano dotate di Pos. L’intervento, previsto dal nuovo contratto di gestione della sosta affidato ad Abaco, è partito tra lunedì 20 e martedì 21 luglio con la sostituzione di venti vecchi parcometri. Questi si sono aggiunti ai nove già dotati di pagamento elettronico, portando a ventinove il numero complessivo dei punti nei quali gli automobilisti possono pagare la sosta con carta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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