Pagamenti elettronici e sicurezza | incontro pubblico il 20 maggio

Il prossimo 20 maggio si terrà un incontro pubblico dedicato ai pagamenti elettronici e alla sicurezza digitale. L’obiettivo è fornire alla cittadinanza informazioni sui rischi associati all’uso di strumenti digitali, con particolare attenzione alle truffe online, alle frodi informatiche e ai tentativi di phishing. L’appuntamento mira a sensibilizzare i partecipanti sulle principali modalità con cui avvengono queste minacce e sui metodi di prevenzione.

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Offrire alla cittadinanza un momento di informazione e sensibilizzazione sui principali rischi connessi all’utilizzo dei pagamenti elettronici e degli strumenti digitali, approfondendo le modalità più diffuse con cui vengono compiute truffe online, frodi informatiche e tentativi di phishing ai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Furti nelle scuole: pagamenti elettronici ai distributori come deterrente Sicurezza alimentare, le procedure come opportunità: incontro pubblicoSAN PIETRO VERNOTICO - “La sicurezza alimentare: le procedure come opportunità, non solo burocrazia” è il titolo dell’incontro in programma giovedì 5... Argomenti più discussi: Pagamenti digitali: in Italia nel 2025 il 45% dei consumi è stato regolato tramite strumenti elettronici; Pagamenti digitali in Italia, nel 2025 il 45% dei consumi è elettronico; Nidi d’infanzia comunali: al via le iscrizioni online e i pagamenti digitali con PagoPA; Il futuro dei pagamenti digitali di PayPal con Vanina Acqualagna. Matteo Piantedosi (@Piantedosim) / Posts / X x.com Qual è il servizio digitale italiano che secondo voi funziona meglio? - reddit.com reddit Pagamenti elettronici fraudolenti, come risolvere il problemaIl problema della sicurezza nei pagamenti accompagna la storia della moneta. Secondo l’ultimo report congiunto di Eba e Bce, gli strumenti di pagamento elettronici al dettaglio nell’area economica ... milanofinanza.it