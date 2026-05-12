Pagamenti elettronici e sicurezza | incontro pubblico il 20 maggio
Il prossimo 20 maggio si terrà un incontro pubblico dedicato ai pagamenti elettronici e alla sicurezza digitale. L’obiettivo è fornire alla cittadinanza informazioni sui rischi associati all’uso di strumenti digitali, con particolare attenzione alle truffe online, alle frodi informatiche e ai tentativi di phishing. L’appuntamento mira a sensibilizzare i partecipanti sulle principali modalità con cui avvengono queste minacce e sui metodi di prevenzione.
Offrire alla cittadinanza un momento di informazione e sensibilizzazione sui principali rischi connessi all’utilizzo dei pagamenti elettronici e degli strumenti digitali, approfondendo le modalità più diffuse con cui vengono compiute truffe online, frodi informatiche e tentativi di phishing ai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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