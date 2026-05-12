Pagamenti elettronici e sicurezza | incontro pubblico il 20 maggio

Da ilpiacenza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 20 maggio si terrà un incontro pubblico dedicato ai pagamenti elettronici e alla sicurezza digitale. L’obiettivo è fornire alla cittadinanza informazioni sui rischi associati all’uso di strumenti digitali, con particolare attenzione alle truffe online, alle frodi informatiche e ai tentativi di phishing. L’appuntamento mira a sensibilizzare i partecipanti sulle principali modalità con cui avvengono queste minacce e sui metodi di prevenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Offrire alla cittadinanza un momento di informazione e sensibilizzazione sui principali rischi connessi all’utilizzo dei pagamenti elettronici e degli strumenti digitali, approfondendo le modalità più diffuse con cui vengono compiute truffe online, frodi informatiche e tentativi di phishing ai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Furti nelle scuole: pagamenti elettronici ai distributori come deterrente

Sicurezza alimentare, le procedure come opportunità: incontro pubblicoSAN PIETRO VERNOTICO - “La sicurezza alimentare: le procedure come opportunità, non solo burocrazia” è il titolo dell’incontro in programma giovedì 5...

Argomenti più discussi: Pagamenti digitali: in Italia nel 2025 il 45% dei consumi è stato regolato tramite strumenti elettronici; Pagamenti digitali in Italia, nel 2025 il 45% dei consumi è elettronico; Nidi d’infanzia comunali: al via le iscrizioni online e i pagamenti digitali con PagoPA; Il futuro dei pagamenti digitali di PayPal con Vanina Acqualagna.

Pagamenti elettronici fraudolenti, come risolvere il problemaIl problema della sicurezza nei pagamenti accompagna la storia della moneta. Secondo l’ultimo report congiunto di Eba e Bce, gli strumenti di pagamento elettronici al dettaglio nell’area economica ... milanofinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web