crescono i pagamenti elettronici e spingono anche il pil

In Italia, i pagamenti elettronici sono in aumento, coinvolgendo un numero sempre maggiore di cittadini e di transazioni. Questo incremento si riflette anche sui dati economici, contribuendo alla crescita del Prodotto Interno Lordo. Uno studio della Banca d’Italia evidenzia come l’uso diffuso di strumenti digitali per gli acquisti possa influenzare positivamente l’andamento economico del paese. La diffusione dei pagamenti digitali sta coinvolgendo diversi settori e modelli di consumo.

In Italia crescono i pagamenti digitali e cresce anche il Pil. L’aumento degli strumenti digitali per effettuare gli acquisti può portare anche a un aumento della crescita, secondo uno studio della Banca d’Italia. Ma il primo dato è quello che emerge dall’Osservatorio Innovative payments del Politecnico di Milano, secondo cui nel 2025 in Italia i pagamenti digitali hanno raggiunto un totale di 518 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto al 2024. Dopo il sorpasso sul contante, registrato l’anno precedente, si consolida la rotta che vede il 45% dei consumi tramite strumenti elettronici. Banconote e monete si fermano al 38% mentre crescono bonifici e addebiti diretti in conto corrente al 17%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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