Nuovi blitz antidroga con i paracadutisti del Tuscania a Roma | 31 arresti tra Tor Bella Monaca e Quarticciolo

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella periferia di Roma, i paracadutisti del Tuscania hanno effettuato nuovi blitz antidroga. Durante le operazioni, sono stati arrestati 31 persone: 11 a Tor Bella Monaca e 20 al Quarticciolo. Sono stati sequestrati droga e denaro. Le operazioni si sono svolte in diverse zone delle due periferie.

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I paracadutisti del Tuscania sono tornati nelle periferie di Roma: 11 arresti a Tor Bella Monaca e 20 al Quarticciolo, con droga e denaro sequestrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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