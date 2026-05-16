Roma blitz a Tor Bella Monaca e Quarticciolo contro spaccio e degrado | in campo elicottero e droni

Da periodicodaily.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato 16 maggio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno condotto un'operazione di controllo nei quartieri di Tor Bella Monaca e del Quarticciolo. Durante l'intervento sono stati impiegati un elicottero e droni per sorvegliare le zone interessate. L'obiettivo dell'azione era contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano, coinvolgendo forze di sicurezza in un servizio straordinario di pattugliamento e controllo.

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(Adnkronos) – Oggi, sabato 16 maggio, è stato effettuato – ad opera dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma – un servizio straordinario di controllo nei quartieri romani del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca. In campo 100 uomini e mezzi, unità cinofile antidroga, un elicottero, droni e personale delle Api, le aliquote di pronto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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