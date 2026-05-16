Roma droni ed elicotteri sorvolano Tor Bella Monaca e Quarticciolo | il maxi-blitz contro lo spaccio

Nella mattinata del 16 maggio 2026, nei quartieri romani di Tor Bella Monaca e del Quarticciolo, sono stati impiegati droni ed elicotteri durante un vasto operazione di controllo effettuata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. L’intervento, realizzato con il supporto di mezzi aerei, ha coinvolto molte forze sul campo e ha portato a controlli e verifiche nelle zone interessate. La presenza di mezzi aerei ha caratterizzato l’attività di monitoraggio e sorveglianza in questa fase dell’operazione.

Roma, 16 maggio 2026 – È in corso nei quartieri romani del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca un servizio straordinario di controllo disposto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Le due aree sono state individuate come prioritarie nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e per il rafforzamento della sicurezza sul territorio. L’operazione rientra in un piano di azione continuativo, condiviso con le altre forze dell’ordine secondo le linee guida del prefetto di Roma Lamberto Giannini e definito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel dispositivo sono impegnati circa 100 uomini e mezzi, con il supporto di unità cinofile antidroga, di un elicottero, di droni e del personale delle Aliquote di Primo Intervento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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