Nuove sanzioni alla Russia Fra difficoltà e ipocrisie l’Europa si riscopre unita

Le nuove sanzioni imposte alla Russia non hanno fermato il conflitto, ma hanno ridotto le entrate del governo e complicato l’approvvigionamento di componenti e tecnologie militari. Le restrizioni hanno spinto le autorità russe a utilizzare reti di traffico e triangolazioni per aggirare le misure. L’Europa si presenta compatta nel mantenere le sanzioni, anche se si evidenziano difficoltà e contraddizioni nella loro applicazione.

Ventura Le sanzioni non hanno fermato la guerra, né potevano farlo da sole. Ma hanno ridotto le entrate di Mosca, reso più difficile procurarsi componenti e tecnologie per l’industria militare e costretto il Cremlino a ricorrere a reti opache e triangolazioni. Con il ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, approvato giovedì, l’Unione europea conferma la volontà di continuare a colpire la sua macchina di guerra. Il pacchetto colpisce oltre duecento persone ed entità, tra cui banche, imprese e piattaforme legate alle criptovalute, e aggiunge nuove navi alla lista della flotta ombra. Il tetto al prezzo del petrolio russo è stato mantenuto per dodici mesi a 44,10 dollari al barile, per impedire che l’aumento dei prezzi internazionali si traduca in maggiori entrate per il Cremlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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