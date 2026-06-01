Dall’Europa sanzioni alla Russia e scambi con Israele

Il 23 aprile 2026, l’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il ventesimo dall’inizio delle misure. Le restrizioni riguardano settori come l’energia e la finanza, e colpiscono aziende e individui ritenuti coinvolti in attività contro gli interessi europei. Per quanto riguarda Israele, invece, non sono state adottate nuove misure o restrizioni.

Il 23 aprile 2026 l’Unione Europea ha adottato il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Contro Israele, invece, niente. Una nota riservata del Consiglio europeo del 20 giugno 2025 trova “indicazioni” di una violazione dell’articolo 2 dell’Accordo di associazione, quello che fa del rispetto dei diritti umani un “elemento essenziale” del rapporto. L’Unione resta il primo partner commerciale di Israele: nel 2024 il 28,8% delle esportazioni israeliane è andato al mercato europeo, dato della Commissione stessa. La leva esiste e resta ferma. Lo storico israeliano Ilan Pappé, dell’Università di Exeter, lo ha detto a elDiario.es il 30 maggio: «Se l’Unione imponesse a Israele metà delle sanzioni che impone alla Russia, salverebbe la vita di migliaia di palestinesi». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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L'Europa nemico n.1 per la Russia

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