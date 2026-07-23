Rubio-Lavrov gelo sull’Ucraina | Basta armi a Kiev Trovate nuove idee Nuove sanzioni Ue alla Russia

Da open.online 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il segretario di stato degli Stati Uniti e il ministro degli Esteri russo si sono incontrati a Manila, nelle Filippine, per la prima volta dopo dieci mesi. L'incontro si è svolto durante il vertice Asean e si è concentrato sulla questione ucraina, con il segretario americano che ha chiesto di fermare la consegna di armi a Kiev e di trovare nuove idee per la gestione del conflitto. Contestualmente, sono state annunciate nuove sanzioni europee contro la Russia.

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Il segretario di stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sono tornati a incontrarsi per la prima volta dopo 10 mesi. L’incontro tra i due si è svolto stamattina a Manila, nelle Filippine, a margine del vertice Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico). L’occasione per i capi delle diplomazie di Trump e Putin di fare il punto sulle principali aree di crisi mondiali, a cominciare dal conflitto russo-ucraino. Mosca sostiene che nell’incontro Lavrov avrebbe «informato il suo omologo americano sulla reale situazione lungo la linea di contatto e sottolineato l’inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev». 🔗 Leggi su Open.online

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