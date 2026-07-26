Nuova ondata di rincari Carburanti luce e gas Stangate famiglie e imprese

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, le famiglie e le imprese dell’Umbria dovranno affrontare circa 507 milioni di euro in spese extra, secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre. L’aumento deriva da rincari su carburanti, energia elettrica e gas, causati dalle tensioni internazionali e dall’impennata dei prezzi dell’energia. La regione non è immune agli effetti di questa nuova ondata di aumenti, che colpisce sia il settore residenziale sia quello produttivo.

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L’Umbria non sfugge alla nuova ondata di rincari provocata dalle tensioni internazionali e dall’impennata dei prezzi dell’energia. Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese umbre dovranno sostenere 507 milioni di euro di spese aggiuntive rispetto allo scorso anno tra carburanti, energia elettrica e gas. Si tratta di un aumento del 16,1%, in linea con la media delle regioni del Centro Italia, ma comunque destinato ad avere effetti pesanti sui bilanci di cittadini e aziende. Entrando nel dettaglio, la voce più pesante è quella dei carburanti. In Umbria il conto aggiuntivo previsto è di 239 milioni di euro, con una crescita del 20,8% rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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