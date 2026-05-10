Campania tra le regioni più colpite dai rincari | un miliardo in più per carburanti luce e gas

Negli ultimi mesi, la regione ha registrato un aumento di circa un miliardo di euro nei costi di carburanti, luce e gas rispetto all’anno precedente. Questo incremento ha portato a un aumento delle spese per molte famiglie e imprese, che devono affrontare costi più elevati per le utenze quotidiane. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, che si inserisce in un quadro di rincari nazionali nel settore energetico.

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