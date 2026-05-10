Campania tra le regioni più colpite dai rincari | un miliardo in più per carburanti luce e gas
Negli ultimi mesi, la regione ha registrato un aumento di circa un miliardo di euro nei costi di carburanti, luce e gas rispetto all’anno precedente. Questo incremento ha portato a un aumento delle spese per molte famiglie e imprese, che devono affrontare costi più elevati per le utenze quotidiane. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, che si inserisce in un quadro di rincari nazionali nel settore energetico.
La Campania tra le regioni italiane più colpite dai rincari energetici del 2026: un miliardo di euro in più per carburanti, luce e gas. La Campania è tra le regioni italiane che subiranno il maggiore impatto economico legato ai rincari di carburanti ed energia nel 2026. Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, l’aumento dei costi per benzina e diesel nella regione raggiungerà circa 1 miliardo di euro, con un incremento del 21,3% rispetto al 2025. Una delle percentuali più alte registrate in Italia, al pari della Puglia. Il dato emerge nell’analisi sui rincari energetici che interesseranno famiglie e imprese italiane dopo il nuovo shock dei mercati seguito allo scoppio della guerra nel Golfo Persico.🔗 Leggi su 2anews.it
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