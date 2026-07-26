Nuova Audi A3 2029 | tutte le info sulla nuova generazione

Da ilgiornaledigitale.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La quinta generazione dell’Audi A3 è prevista tra il 2028 e il 2029 e introdurrà una rivoluzione completa rispetto al modello attuale. La quarta generazione ha ricevuto un aggiornamento tecnologico, tra cui un display panoramico curvo chiamato “Digital Stage”, e il ciclo di vita del modello è stato esteso fino al 2027-2028.

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Mentre Audi ha appena introdotto un corposo aggiornamento tecnologico per l’attuale quarta generazione (con l’introduzione del display panoramico curvo “Digital Stage” e un’estensione del ciclo di vita fino al 2027-2028), la quinta generazione dell’Audi A3, attesa proprio tra il 2028 e il 2029, segnerà una rivoluzione totale. L’auto cambierà pelle, architettura e persino filosofia. Ecco i pilastri fondamentali di come sarà la nuova generazione: 1. Sarà solo ed esclusivamente elettrica (BEV). Niente più motori benzina, diesel o mild-hybrid. In linea con la strategia di Ingolstadt di lanciare solo modelli a zero emissioni, la futura A3 abbandonerà definitivamente i motori a combustione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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