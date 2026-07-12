Nuova Volkswagen Golf 9 | tutte le ultime info e quando arriva

La Volkswagen Golf 9 non arriverà più nel 2028 come previsto. La casa automobilistica ha modificato i piani, adattandoli alle recenti evoluzioni del mercato e alla transizione energetica. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare una nuova data di lancio. La produzione della nuova generazione è stata sospesa temporaneamente, in attesa di ulteriori sviluppi. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul nuovo calendario di commercializzazione.

Il destino della Volkswagen Golf 9 è andato incontro a importanti cambiamenti strategici. Fino a poco tempo fa il debutto della nuova generazione era previsto per il 2028, ma i piani del colosso di Wolfsburg sono cambiati per rispondere all’andamento reale del mercato automobilistico e della transizione energetica. Ecco la panoramica completa su come sarà e quando arriverà la nona generazione dell’auto simbolo di Wolfsburg. 1. Quando arriverà? Il rinvio ufficiale. Le ultime comunicazioni ufficiali della dirigenza Volkswagen (in particolare le dichiarazioni del CEO Thomas Schäfer) hanno rimescolato le carte: la Golf 9 non arriverà prima del 2029-2030. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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2026 Volkswagen Golf GTI Edition 50 - Interior, Exterior and Drive

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