La Peugeot 2008 del 2027 si sta avvicinando, anche se il costruttore non ha ancora presentato versioni ufficiali. Le indiscrezioni provenienti dall’industria, le piattaforme Stellantis e i concept recenti forniscono alcune indicazioni su come potrebbe essere il nuovo modello. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ufficiali o immagini, ma le informazioni raccolte suggeriscono che ci saranno sostanziali cambiamenti rispetto all’attuale versione.

La futura Peugeot 2008 sarà probabilmente molto diversa dall’attuale modello. Peugeot non ha ancora mostrato versioni ufficiali, ma tra indiscrezioni industriali, piattaforme Stellantis e concept recenti, il quadro sta diventando abbastanza chiaro. Cosa dovrebbe cambiare. Design più futuristico. La nuova 2008 dovrebbe avvicinarsi allo stile delle recenti Peugeot 3008 e Peugeot 5008: frontale più verticale e “pulito”. fari sottili con firma luminosa a tre artigli. linea da SUV-coupé più aerodinamica. interni con nuova evoluzione dell’i-Cockpit. Molti render si ispirano al concept Polygon di Peugeot, che anticipa il linguaggio stilistico dei modelli 2027+.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Peugeot 2008 2027: tutte le info sul nuovo modello

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NUOVA PEUGEOT 2008 Test Drive

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