Nuoto di fondo l’Italia arricchisce il medagliere negli Europei giovanili | argento nella staffetta mista

Notizia in breve

L’Italia ha conquistato un argento nella staffetta mista ai Campionati Europei giovanili di nuoto di fondo a Sukoró. La medaglia si aggiunge alle altre già ottenute dall’Italia in questa edizione. La gara si è conclusa con la squadra italiana che ha completato il percorso in un tempo che ha garantito il piazzamento sul podio. La competizione ha visto la partecipazione di varie nazioni europee e si è svolta su più distanze.