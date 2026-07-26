Nuoto di fondo l’Italia arricchisce il medagliere negli Europei giovanili | argento nella staffetta mista
L’Italia ha conquistato un argento nella staffetta mista ai Campionati Europei giovanili di nuoto di fondo a Sukoró. La medaglia si aggiunge alle altre già ottenute dall’Italia in questa edizione. La gara si è conclusa con la squadra italiana che ha completato il percorso in un tempo che ha garantito il piazzamento sul podio. La competizione ha visto la partecipazione di varie nazioni europee e si è svolta su più distanze.
L’Italia aggiunge un’altra medaglia negli Europei giovanili di nuoto di fondo di Sukoró, confermando la profondità di un movimento che continua a raccogliere risultati di prestigio anche nelle prove di squadra. Nell’ultima giornata della rassegna continentale, infatti, la staffetta mista Under 19 conquista una brillante medaglia d’argento nella 4×1,5 km, cedendo soltanto a una Germania apparsa superiore nell’arco dell’intera gara. Il quartetto azzurro formato da Ginevra Bagaglini, Mahila Spennato, Ivan Sartor e Davide Grossi interpreta con autorevolezza una prova tutt’altro che semplice, caratterizzata da ritmi elevati e da continui cambi di scenario. 🔗 Leggi su Oasport.it
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