Durante gli Europei juniores di nuoto 2026, si sono conclusi gli ultimi eventi con l’Italia che ha conquistato una medaglia d’oro nella staffetta mista maschile e un argento in quella femminile. Le gare si sono svolte all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera, dove sono stati assegnati i dodici titoli finali. Gli azzurri sono stati protagonisti soprattutto nelle staffette 4×100 misti, contribuendo ai risultati complessivi della competizione.

Si chiudono nel migliore dei modi per l’Italia gli Europei Juniores di nuoto 2026. All’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera si sono assegnati gli ultimi dodici titoli continentali con gli azzurri protagonisti soprattutto nelle staffetta finali 4×100 miste maschili e femminili. Andiamo a scoprire i risultati dell’ultima giornata. La sessione pomeridiana è iniziata con la finale dei 200 misti donne, conquistati dalla polacca Barbara Lesniewska. Dietro doppietta russa con Viktoriia Tarannikova e Anna Rzaeva. Il primo italiano impegnato nelle finali è stato Gabriele di Scola, ultimo nei 100 dorso maschili con il crono di 55?68. L’oro è andato al russo Mikhail Shcherbakov (53?99). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Nuoto, l’Italia chiude in bellezza gli Europei juniores con l’oro della staffetta mista maschile e l’argento della femminile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: capolavoro d’oro per la 4×100 mista uomini! Argento nella mista donne! Italia seconda nel medagliereDurante la giornata degli Europei juniores di nuoto 2026, la staffetta 4x100 metri mista maschile ha vinto l’oro.

Nuoto artistico, l’Italia chiude gli Europei Juniores con lo splendido argento di Filippo PelatiFilippo Pelati ha conquistato una medaglia d’argento nel nuoto artistico agli Europei Juniores a Monaco di Baviera.

Temi più discussi: Europei di Parigi. Ecco l'Italia. Il dt Butini: Espressione di un movimento in salute; Nuoto artistico, l’Italia chiude gli Europei Juniores con lo splendido argento di Filippo Pelati; Virtus European Summer Games 2026: l'Italia chiude con 166 medaglie; Virtus European Summer Games 2026: il Nuoto trascina l'Italia nella terza giornata. Tennistavolo ancora a medaglia, Tennis in finale.

DA OASPORT - #Nuoto #AlessandraMao #AliceGuernieri #BiancaNannucci Nuoto, l’Italia fa festa con la 4×200 femminile e Caterina Santambrogio agli Europei Juniores: Si chiude con il botto per l’Italia la terza giornata degli Europei Juniores di nuoto a… oa x.com

report del viaggio: 3 settimane nelle Alpi svizzere/italiane con i bambini reddit

Nuoto artistico, l’Italia chiude gli Europei Juniores con lo splendido argento di Filippo PelatiSi sono conclusi questa sera gli Europei Juniores di nuoto artistico 2026. A Monaco di Baviera, in Germania, la rassegna continentale è terminata con un ... oasport.it

EYOF. L'Italia chiude a quota 17: 8 ori, 6 argenti e 3 bronziL'Italia conquista quattro medaglie d'argento e due di bronzo nella quinta e ultima giornata delle gare di nuoto al Festival Olimpico della Gioventù Europea a Skopje, in Macedonia del Nord. Il ... federnuoto.it