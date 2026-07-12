Durante la giornata degli Europei juniores di nuoto 2026, la staffetta 4x100 metri mista maschile ha vinto l’oro. La squadra italiana ha conquistato anche un argento nella staffetta mista femminile. Con questi risultati, l’Italia si è collocata al secondo posto nel medagliere complessivo della manifestazione. La competizione si è conclusa alle 19.51, con un bilancio positivo per gli atleti azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51: Si chiude con questo bel successo azzurro l’edizione 2026 degli Europei juniores. Grazie per averci seguito e buona serata! 19.50: L’Italia con questa vittoria eguaglia il numero di medaglie conquisdtate lo scorso anno, 14, e resta seconda nel medagliere. la scorsa stagione alle spalle della Gran Bretagna, quest’anno, alle spalle della straripante Russia, con 5 ori, 5 argenti e 4 bronzi. La Russia vince il medagliere con 15 ori, 10 argenti e 11 bronzi 19.48. Questi i tempi dei ragazzi che hanno compiuto questa bella impresa: di Scola 55?25, Garzia 1’00?52, Ceolin un fantastico 51?60 lanciato, Tassan-Caser 48?22, un secondo e 2 decimi in meno rispetto alla gara individuale 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: capolavoro d’oro per la 4×100 mista uomini! Argento nella mista donne! Italia seconda nel medagliere

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