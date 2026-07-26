Nubi sparse alternate a schiarite la pioggia sembra un miraggio

Domenica 26 luglio a Bergamo si prevede un cielo con nubi sparse e schiarite. La pioggia non è prevista durante tutto l’arco della giornata, e le condizioni meteorologiche si manterranno stabili. Le temperature si manterranno senza variazioni significative, e il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso con momenti di sole. Il vento sarà debole e la pressione atmosferica stabile.

Il meteo a Bergamo per domenica 26 luglio prevede nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3657m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono a cura di 3Bmeteo.it Dopo aver osservato alle previsioni meteo a Bergamo ora diamo uno sguardo alla Lombardia. La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un miglioramento con schiarite serali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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METEO – Maltempo Continuo Senza Sosta | Previsioni Fino al 1° Febbraio

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