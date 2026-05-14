Nubi sparsi e schiarite in serata deboli piogge

Da bergamonews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per giovedì 1 maggio, il meteo a Bergamo prevede nubi sparse alternate a schiarite durante il giorno, con un aumento progressivo della copertura nuvolosa. In serata, è atteso un peggioramento con cieli coperti e deboli piogge, che potrebbero portare circa 13 millimetri di precipitazioni nelle ore successive. Le temperature si manterranno stabili durante tutto l’arco della giornata.

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Il meteo a Bergamo riserva per la giornata di giovedì 1 maggio nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 13mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2129m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: vento. Le previsioni sono a cura di 3BMeteo.  Dopo il meteo a Bergamo diamo uno sguardo sulla Lombardia: un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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