Nubi sparse alternate a schiarite nella notte deboli precipitazioni

Nella notte sono previste precipitazioni con circa 6 millimetri di pioggia, mentre durante il giorno ci saranno nubi sparse e schiarite. La temperatura massima sarà di 33°C e quella minima di 22°C. Lo zero termico si attesterà a 4112 metri.

Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di sabato 11 luglio la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4112m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Le previsioni sono a cura di 3Bmeteo. Per la giornata di sabato 11 luglio sulla Lombardia ci saranno infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili deboli piogge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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