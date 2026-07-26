In un garage di Nova Milanese, le forze dell’ordine hanno sequestrato una pistola mitragliatrice, diverse armi da fuoco e munizioni clandestine, oltre a circa cinque chili di cocaina. Un uomo di 40 anni è stato arrestato durante il blitz. L’indagato, con precedenti, è accusato di detenzione di armi da guerra e di droga, oltre che di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state condotte dalla polizia di Milano.

Monza 26 luglio 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 40 anni, con precedenti penali e di polizia, per detenzione di armi da guerra e comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile milanese, giovedì 23 luglio scorso a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, nell'ambito di una mirata attività info-investigativa finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e della criminalità in genere, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza, hanno notato un uomo dirigersi con atteggiamento sospetto verso un garage al piano interrato del complesso residenziale in cui abita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nova Milanese, nel garage una pistola mitragliatrice e cocaina a chili: arrestato il pusher 40enne

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