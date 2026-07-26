A Nova Milanese un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di aver nascosto armi da guerra, armi da fuoco comuni e munizioni in un garage. Sono state trovate anche sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Nova Milanese (Monza), 26 luglio 2026 – Detenzione di armi da guerra e comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: sono queste le accuse che hanno portato all’arresto di un 40enne italiano, a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. I controlli. Gli agenti della Squadra Mobile milanese, giovedì 23 luglio scorso a Nova Milanese, nell'ambito di una mirata attività info-investigativa finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e della criminalità in genere, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza, hanno notato un uomo dirigersi con atteggiamento sospetto verso un garage al piano interrato del complesso residenziale in cui abita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nova Milanese, armi da guerra clandestine e droga nascoste in un garage: arrestato 40enne

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