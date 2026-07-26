Durante un'operazione antidroga in un garage di Nova Milanese, le forze dell’ordine hanno trovato un arsenale clandestino. All’interno di un box di un complesso residenziale sono stati rinvenuti una mitragliatrice, pistole e un fucile a canne mozze. Un uomo di 43 anni è stato arrestato durante il blitz, che ha portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti.

Cercavano droga. E l’hanno trovata. Ma, soprattutto, gli investigatori hanno scovato un piccolo arsenale clandestino. La scoperta è avvenuta in un box di un complesso residenziale a Nova Milanese, in provincia di Monza. Dove gli agenti della squadra mobile di Milano, coordinati dalla procura brianzola, hanno scovato una pistola mitragliatrice con matricola abrasa e silenziatore, due pistole (sempre con matricola abrasa), un fucile a canne mozze e numeroso munizionamento di vario calibro. Il proprietario, un 40enne italiano, con precedenti penali e di polizia, è stato arrestato per detenzione di armi da guerra e comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Nova Milanese, in garage nascondeva un arsenale: mitragliatrice, pistole, fucile a canne mozze. Arrestato 43enne

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