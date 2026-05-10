Barricato in casa con droga e un fucile a canne mozze

All’alba, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un appartamento di Licola, frazione del Comune di Giugliano, per arrestare un uomo di 34 anni. L’uomo era barricatosi in casa, dove è stato trovato con droga e un fucile a canne mozze. L’intervento è stato seguito da una perquisizione nell’abitazione, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e dell’arma.

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