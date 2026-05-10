Barricato in casa con droga e un fucile a canne mozze
All’alba, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un appartamento di Licola, frazione del Comune di Giugliano, per arrestare un uomo di 34 anni. L’uomo era barricatosi in casa, dove è stato trovato con droga e un fucile a canne mozze. L’intervento è stato seguito da una perquisizione nell’abitazione, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e dell’arma.
È servito un blitz all'alba per arrestare N. R., un uomo di 34 anni chiuso all'interno del suo un appartamento di Licola, frazione costiera del Comune di Giugliano, provincia di Napoli. Quando sono entrati in casa, i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli insieme a quelli della stazione locale.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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