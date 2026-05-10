Pozzuoli Licola droga e fucile a canne mozze in casa | arrestato 34enne

Nella mattina, i Carabinieri di Pozzuoli hanno effettuato un blitz a Licola, arrestando un uomo di 34 anni. Durante la perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati droga e un fucile a canne mozze. L’arrestato è stato trasferito in caserma, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma e la sostanza stupefacente. Le indagini proseguono per approfondire eventuali collegamenti e altri reati.

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Licola, droga e arma clandestina in casa: i Carabinieri di Pozzuoli arrestano un 34enne durante un blitz all’alba. Pozzuoli, controlli rafforzati dopo i recenti sequestri. A distanza di appena 24 ore dall’ultimo sequestro di droga ed esplosivo, i Carabinieri di Pozzuoli intensificano ulteriormente l’azione di contrasto alla criminalità organizzata sul territorio. L’attenzione dei militari si concentra nuovamente sul litorale di Licola, area ritenuta sensibile per il traffico di stupefacenti. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. A entrare in azione sono i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pozzuoli, supportati dalla locale Stazione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli Licola, droga e fucile a canne mozze in casa: arrestato 34enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Barricato in casa con droga e un fucile a canne mozze Leggi anche: Bitetto, spara in centro con un fucile a canne mozze: arrestato un 60enne Argomenti più discussi: Pozzuoli, nella sua abitazione a Licola Mare droga e un fucile a canne mozze: arrestato 34enne; Controlli interforze a Pozzuoli e Licola: 5 giovani trovati con droga e 2 denunciati; Pozzuoli – Licola: in casa hashish e un fucile a canne mozze. Carabinieri arrestano un 34enne; POZZUOLI/ Le paure dei vigili a Licola Mare: scontro con il sindacato di Polizia.