Melito armi clandestine e droga in garage | 18enne lascia il carcere e va ai domiciliari

Da teleclubitalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 18 anni è stato rimesso in libertà e messo agli arresti domiciliari dopo aver trascorso alcuni mesi in carcere. Lo scorso marzo, insieme al padre, è stato coinvolto in un’operazione della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di armi clandestine e sostanze stupefacenti in un garage. La condanna definitiva prevede una pena di tre anni e due mesi di reclusione per il ragazzo, che era stato arrestato nell’ambito dell’indagine.

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È stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione Massimiliano Musella, 18 anni, arrestato lo scorso marzo insieme al padre nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato contro armi clandestine, droga e ricettazione. Il giovane, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, era accusato di detenzione di armi clandestine e sostanze stupefacenti. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 6 anni di carcere, ma il giudice ha disposto una pena più lieve concedendo contestualmente gli arresti domiciliari presso l’abitazione di famiglia a Melito. Musella lascia quindi il carcere di Poggioreale, dove era detenuto dopo l’arresto eseguito dai Falchi della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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