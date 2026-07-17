Napoli armi da guerra e droga nascoste tra casa e box | arrestato un uomo

A Napoli, un uomo è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Durante una perquisizione, sono stati trovati due fucili Kalashnikov, revolver, munizioni, giubbotti antiproiettile e quasi sei chili di droga nascosti tra casa e box. La polizia ha sequestrato le armi e la droga, e ha eseguito l’arresto.

La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sequestrati a Napoli due fucili tipo Kalashnikov, revolver, munizioni, giubbotti antiproiettile e quasi sei chili di droga. Armi da guerra, pistole, munizioni, giubbotti antiproiettile e un ingente quantitativo di droga. È quanto emerso da un’indagine della Squadra Mobile di Napoli che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, nasce dal sequestro effettuato il 13 gennaio 2026. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe avuto la disponibilità del materiale sequestrato tra la propria abitazione e un locale box. 🔗 Leggi su 2anews.it

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