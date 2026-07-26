Notte di emergenze Abuso di alcol In ospedale 4 minori

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra venerdì e sabato, il sistema sanitario di Follonica ha risposto a numerose emergenze legate all’abuso di alcol. Quattro minori sono stati portati in ospedale a causa di sintomi riconducibili a intossicazione etilica. I soccorritori del 118 sono intervenuti senza sosta per gestire le chiamate di emergenza e portare aiuto alle persone coinvolte. La notte è stata caratterizzata da una serie di interventi legati a situazioni di criticità legate all’alcol.

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FOLLONICA Una notte di forte criticità per il sistema sanitario nel cuore di Follonica. Nella notte tra venerdì e ieri i soccorritori del 118 hanno operato senza sosta, rispondendo a una serie di chiamate per chidere interventi immediati per persone che riportavano sintimo dovuti all’abuso di alcol. Richieste di intervento che hanno poi delineato un bilancio allarmante: almeno dieci soccorsi in poche ore e quattro minorenni ricoverati d’urgenza all’ospedale Misericordia di Grosseto. Il caso più grave si è registrato in via Matteotti. Una ragazza di soli 16 anni è stata trovata dai volontari della Croce Rossa distesa a terra, priva di sensi. Stando alle testimonianze raccolte sul posto, la giovane avrebbe ingerito un’intera bottiglia di gin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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