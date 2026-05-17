Sabato notte nel Comasco | 19enne in ospedale per abuso di alcol aggressioni tra Como e Cantù
Nella notte di sabato nel territorio del Comasco, si sono verificati diversi episodi che hanno coinvolto giovani e adulti, tra cui un ragazzo di 19 anni ricoverato in ospedale a causa di un abuso di alcol. Tra Como e Cantù sono stati segnalati incidenti, aggressioni e l’intervento delle forze dell’ordine. Sono stati richiesti soccorsi sanitari per alcune persone coinvolte in situazioni di emergenza e sono stati effettuati interventi di polizia per gestire le tensioni sul territorio.
I fatti della notte nelle città del Comasco tra incidenti, aggressioni, soccorsi sanitari e interventi delle forze dell’ordine. Fino all’alba di oggi domenica 17 maggio, il centralino dell’emergenza sanitaria ha registrato diversi interventi tra Como, Cantù, Bregnano e Rovellasca.L’episodio più. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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