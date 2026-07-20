Un uomo di 25 anni, portato in ospedale a Catania per abuso di alcol, ha aggredito un agente di polizia, colpendolo con testate e causando disordini all’interno della struttura. È stato successivamente arrestato per aggressione a pubblico ufficiale e per aver provocato scompiglio nel presidio sanitario.

È scattato un arresto per aggressione a danno di personale sanitario per un episodio avvenuto nelle scorse ore a Catania: un uomo di 25 anni, di origine straniera, è stato fermato dopo aver colpito un poliziotto e aver creato disordini all’interno di un ospedale cittadino. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è reso necessario dopo che il giovane, trasportato in ospedale per un malore dovuto all’abuso di alcol, ha dato in escandescenze durante gli accertamenti medici. Il malore in strada e il trasporto in ospedale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il 25enne è stato trovato privo di sensi in un’aiuola di via Delle Finanze, a Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Virgilio.it - 25enne portato in ospedale a Catania per abuso di alcol, poi esplode la violenza: agente preso a testate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sabato notte nel Comasco: 19enne in ospedale per abuso di alcol, aggressioni tra Como e CantùNella notte di sabato nel territorio del Comasco, si sono verificati diversi episodi che hanno coinvolto giovani e adulti, tra cui un ragazzo di 19...

Dalla lite in via Napoleona alle aggressioni: tre giovani in ospedale tra Como e provincia, un uomo soccorso per abuso di alcolTra la sera del 1° maggio e le prime ore del mattino successivo, sono stati effettuati quattro interventi tra Como e la sua provincia.

Argomenti più discussi: Aggredisce medici e poliziotti al pronto soccorso: arrestato 25enne a Catania; L’incidente stradale sulla Naro – Canicattì: 25enne trasferito a Palermo; L'incidente sulla statale 410: trasferito a Palermo il 25enne ferito e autopsia per il pensionato morto; Aggressione pronto soccorso Catania: 25enne arrestato.

Ira funesta al pronto soccorso: aggredisce medici e forze dell’ordine, arrestato 25enne a CataniaDaniele D'Alessandro 19 Luglio 2026, 14:58 Un uomo di 25 anni, di nazionalità straniera, ... msn.com