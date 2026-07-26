Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, con la McLaren che si è piazzata davanti a tutte. Al secondo posto si è classificato un altro pilota, mentre un altro è arrivato terzo. La Ferrari non è salita sul podio, lasciando spazio alle Mercedes, che avevano dominato le ultime gare con otto vittorie. La corsa ha visto il ritorno di Norris in testa al campionato mondiale.

Dopo il dominio della Mercedes con otto vittorie e il tentativo della Ferrari di mettere in discussione la leadership delle frecce d’argento con due successi il Mondiale della Formula1 ritrova anche il campione del mondo in carica Lando Norris e la sua Mc Laren. L’inglese che aveva conquistato anche la pole position vince da dominatore assoluto sul circuito dell’Hungaroring con un solo momento di difficoltà quando alla partenza dopo aver bruciato la Ferrari di Leclerc, si fa superare dal compagno di squadra Oscar Piastri. Ma poi nei 70 giri del gran premio d’Ungheria dimostra di essere il più veloce vincendo nettamente davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Norris trionfa nel gp di Ungheria, Antonelli terzo. Delusione Ferrari

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NORRIS TRIONFA A BUDAPEST! Rimpianti per la Ferrari, Verstappen Antonelli a podio!

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