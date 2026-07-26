Formula 1 gp Ungheria | Lando Norris trionfa davanti a Verstappen e Antonelli Ferrari di Leclerc e Hamilton quarta e quinta

Notizia in breve

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, dopo aver ottenuto la pole position. Verstappen si è classificato secondo, Antonelli terzo. Leclerc e Hamilton hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta posizione. Norris ha mantenuto la leadership per tutta la gara, senza ulteriori dettagli sui tempi o incidenti. La corsa si è svolta a Budapest, con Norris che ha concluso davanti agli altri piloti.