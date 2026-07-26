Formula 1 gp Ungheria | Lando Norris trionfa davanti a Verstappen e Antonelli Ferrari di Leclerc e Hamilton quarta e quinta

Da firenzepost.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, dopo aver ottenuto la pole position. Verstappen si è classificato secondo, Antonelli terzo. Leclerc e Hamilton hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta posizione. Norris ha mantenuto la leadership per tutta la gara, senza ulteriori dettagli sui tempi o incidenti. La corsa si è svolta a Budapest, con Norris che ha concluso davanti agli altri piloti.

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BUDAPEST (UNGHERIA) – Fine settimana perfetto per Lando Norris, che dopo la pole position di sabato 25 luglio 2026, conquista oggi, domenica, il Gran premio d’Ungheria. Il pilota della McLaren ha tagliato il traguardo davanti a Max Verstappen (Red Bull) e all’attuale leader della classifica piloti Kimi Antonelli (Mercedes). Quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. “Oggi avevo una bellissima macchina da guidare, mi sono sentito in fiducia, è stata una grande gara”. Così Lando Norris, pilota della McLaren, dopo aver vinto il Gran premio di Ungheria. “Sono felice di essere tornato – ha proseguito – voglio credere che possiamo continuare così. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Formula 1 Gran Premio d'Ungheria vince Norris 2°Piastri 3°Russell. 4°Leclerc

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