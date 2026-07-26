F1 Gp Ungheria | Norris riporta la McLaren al successo Antonelli sul podio enorme delusione per le Ferrari

Notizia in breve

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, ottenendo il primo risultato positivo per la McLaren nel Campionato 2026 con il nuovo regolamento. Al via, Norris ha perso posizione rispetto a Oscar Piastri, ma ha recuperato e concluso in prima posizione. La gara ha visto anche il terzo posto per un pilota di un’altra squadra, mentre le Ferrari hanno registrato una delusione.