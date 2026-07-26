F1 Gp Ungheria | Norris riporta la McLaren al successo Antonelli sul podio enorme delusione per le Ferrari
Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, ottenendo il primo risultato positivo per la McLaren nel Campionato 2026 con il nuovo regolamento. Al via, Norris ha perso posizione rispetto a Oscar Piastri, ma ha recuperato e concluso in prima posizione. La gara ha visto anche il terzo posto per un pilota di un’altra squadra, mentre le Ferrari hanno registrato una delusione.
Lando Norris vince il Gp d’Ungheria e porta la McLaren al primo trionfo nel Mondiale 2026, con il nuovo regolamento. Il britannico campione del mondo in carica si fa beffare da Oscar Piastri al via, ma poi è autore di una gara perfetta e merita ampiamente il successo. Il suo compagno di squadra, superato nel gioco dei pit stop e più lento nel ritmo, viene messo ko da un problema tecnico. Sul secondo gradino del podio sale un indomito Max Verstappen, capace ancora di fare miracoli con la Red Bull. Non è da meno Kimi Antonelli, che anche quando la Mercedes non è al top riesce a conquistare un prezioso podio. Alla fine resta beffata soprattutto la Ferrari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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