GP Ungheria | vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli Leclerc 4° Hamilton 5°
Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria del 2026. Dopo una partenza in svantaggio su Piastri, il pilota ha approfittato del ritiro del compagno di squadra per prendere il comando. Verstappen si è classificato secondo, mentre Antonelli ha concluso terzo. Leclerc ha chiuso in quarta posizione, seguito da Hamilton in quinta. Norris ha mantenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi, dominando l’intera gara.
Lando Norris vince l’edizione 2026 del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Dominio totale da parte del Campione del Mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per un super Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari, Leclerc è quarto davanti a Hamilton (quinto a causa di una penalità)., Torna a ruggire il Campione del Mondo, Lando Norris domina il GP d’Ungheria in Formula 1. Allo start della gara Leclerc viene risucchiato da Verstappen e dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre Piastri riesce a strappare la posizione a Norris in curva 2. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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F1 Gp Ungheria Vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli Male la Ferrari Leclerc quarto Hamilton
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