GP Ungheria | vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli Leclerc 4° Hamilton 5°

Notizia in breve

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria del 2026. Dopo una partenza in svantaggio su Piastri, il pilota ha approfittato del ritiro del compagno di squadra per prendere il comando. Verstappen si è classificato secondo, mentre Antonelli ha concluso terzo. Leclerc ha chiuso in quarta posizione, seguito da Hamilton in quinta. Norris ha mantenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi, dominando l’intera gara.