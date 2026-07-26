Nel 60° giro del GP in Ungheria, Norris guida davanti a Verstappen, distanziato di 6,5 secondi. Antonelli respinge l’attacco di Hamilton, mentre Lindblad e Lawson occupano rispettivamente l’ottavo e nono posto, seguiti da Hulkenberg. La gara prosegue con Norris in testa, mantenendo il vantaggio su Verstappen, mentre la lotta tra le Racing Bulls e gli altri piloti continua negli ultimi giri.

Intanto c'è lotta tra le due Racing Bulls di Lindblad (ottavo) e Lawson seguiti da Hulkenberg 60° giro di 70 - Norris tiene Verstappena a 6"5, Antonelli con le gomme hard ha respinto l'assalto di Hamilton che sembra più lento del previsto 59° giro - Finale decisamente intenso con Norris che precede Verstappen di 6"2, poi Antonelli e Hamilton in piena bagarre a 8" dalla Red Bull. Leclerc è quinto a 7"8 da Hamilton e precede Hadjar Russell Lindblad Bortoleto Lawson, questi a punti 58° giro - Hamilton rientra davanti ad Antonelli in Virtual Safety Car, ma per pochi centimetri dalla linea bianca la posizione non è corretta e quindi la... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Live GP Ungheria in diretta: Norris leader davanti a Verstappen, Antonelli respinge l'attacco di Hamilton

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