Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring, conquistando il primo successo stagionale in Formula 1. Partito dalla pole position, Norris ha gestito la gara con autorità e ha concluso davanti agli avversari. Norris ha poi elogiato la vettura, affermando di non aver mai guidato un’auto così. La gara si è conclusa con Norris al primo posto, seguito dai piloti in seconda e terza posizione.

Lando Norris ritrova il gradino più alto del podio e lo fa nel momento giusto. Sul circuito dell’ Hungaroring il campione del mondo in carica conquista il Gran Premio d’Ungheria, centrando il primo successo stagionale in F1 al termine di un weekend gestito con autorità, dalla pole position fino alla bandiera a scacchi. Una vittoria costruita con velocità, strategia e gestione della gara, favorita anche dal ritiro del compagno di squadra Oscar Piastri, ma mai realmente messa in discussione nella seconda parte della corsa. Il britannico, tuttavia, non nasconde che i primi metri siano stati tutt’altro che semplici. Nonostante la partenza dalla pole, Norris è stato sorpreso allo spegnimento dei semafori proprio da Piastri, costretto così a inseguire nelle fasi iniziali della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Norris esalta la McLaren: “Mai avuta una macchina così da guidare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché Norris avrà una pesante penalità nel GP Belgio appena la sua McLaren entrerà in pista a SpaLando Norris riceverà una penalità di 10 posizioni in griglia nel GP del Belgio a Spa a causa di una nuova componente della power unit montata sulla...

«L'impiegata di una banca sostituita da una macchina, anche così si impoverisce un paese»In una banca locale, un'impiegata è stata trasferita senza essere sostituita, confermando voci circolate in precedenza.

Temi più discussi: Max Verstappen non si esalta: Buona giornata, siamo concentrati su noi stessi; F1 Spa, Classifica Prove Libere 1: Max c'è, Mercedes no. Hamilton 2°, Leclerc 3°; Ferrari, come funziona la nuova ala posteriore Macarena 2.0: il segreto del dominio nelle prove libere in Ungheria; Lando Norris torna in pole: Felice di essere di nuovo davanti, ma domani in gara sarà dura...

Live GP Ungheria in diretta: Norris cerca il riscatto, ma dovrà fare i conti con la Ferrari di LeclercL'Hungaroring è storicamente un tracciato bello, impegnativo, ma sul quale i piloti hanno sempre trovato difficoltà ... msn.com

Wolff esalta Antonelli: Ha corso da veterano. Poi svela il problema della Mercedes reddit

F1 | McLaren, il 7° posto è un verdetto bugiardo: a Spa si è visto un super Norris e la miglior MCL40 dell'annoLa scelta di scontare a Spa la penalità per la sostituzione della centralina ha dato un volto molto diverso al weekend di Norris che in realtà aveva il passo almeno per il podio e forse anche per gioc ... msn.com