L' impiegata di una banca sostituita da una macchina anche così si impoverisce un paese

In una banca locale, un'impiegata è stata trasferita senza essere sostituita, confermando voci circolate in precedenza. La decisione ha suscitato reazioni di dispiacere e preoccupazione tra i dipendenti e la comunità. La sostituzione di lavoratori con sistemi automatici sta diventando sempre più frequente nel settore bancario, riducendo il numero di impiegati e modificando le modalità di accesso ai servizi finanziari. Questa tendenza si riflette anche sul territorio e sulla forza lavoro locale.

«La voce che circolava da un po', dispiaciuta e allarmata, è confermata: Carolina, l’impiegata di una banca locale viene trasferita e non sostituita. Per lei si tratta di un problema in più perché si allontana maggiormente da casa e dalla madre di cui si prende cura, per la nostra comunità è un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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