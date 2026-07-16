Perché Norris avrà una pesante penalità nel GP Belgio appena la sua McLaren entrerà in pista a Spa

Lando Norris avrà 10 posizioni di penalità in griglia di partenza del GP del Belgio a Spa per una nuova componente della power unit McLaren: cosa prevede il regolamento F1 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lando Norris dovrà scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza di Spa-Francorchamps. Il team di Woking ha infatti confermato la necessità di montare sulla vettura una quarta batteria stagionale, superando così il limite massimo consentito da x.com

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Perché Norris avrà una pesante penalità nel GP Belgio appena la sua McLaren entrerà in pista a SpaLando Norris avrà 10 posizioni di penalità in griglia di partenza del GP del Belgio a Spa per una nuova componente della power unit McLaren: cosa prevede ... fanpage.it