Perché Norris avrà una pesante penalità nel GP Belgio appena la sua McLaren entrerà in pista a Spa

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lando Norris riceverà una penalità di 10 posizioni in griglia nel GP del Belgio a Spa a causa di una nuova componente della power unit montata sulla sua vettura. Questa penalità deriva da una violazione del regolamento F1 2026 riguardante le componenti motore. La modifica della power unit comporta conseguenze sulla posizione di partenza del pilota durante la gara. La penalità si applica indipendentemente dal risultato delle qualifiche.

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Lando Norris avrà 10 posizioni di penalità in griglia di partenza del GP del Belgio a Spa per una nuova componente della power unit McLaren: cosa prevede il regolamento F1 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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