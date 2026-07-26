Norris ha vinto la gara, tagliando il traguardo davanti a Verstappen e Antonelli. Hamilton, inizialmente quarto, è stato retrocesso al quinto posto a causa di una penalità, favorendo così Leclerc. La Ferrari ha concluso la corsa con risultati deludenti rispetto alle aspettative, mentre Norris e la McLaren sono tornati alla vittoria. Verstappen e Antonelli hanno completato il podio, mentre Hamilton ha perso posizioni a causa delle sanzioni.

Norris taglia il traguardo da vincitore davanti a Verstappen e Antonelli, Hamilton è quarto ma scende quinto per la penalità e a guadagnarci è Leclerc. Sesta posizione per Hadjar, poi Russell Lawson Hulkenberg e Lindblad che nel finale ha perso due posizioni. A seguire e fuori dai punti sono Bortoleto Gasly Stroll Alonso Colapinto Ocon Albon Sainz e Bearman. Ritirati Piastri Bottas e Perez Hamilton non riesce a tenere Leclerc oltre i 5" Ultimo giro per Norris che si appresta a tornare alla vittoria, l'ultimo successo a San Paolo il 9 novembre 2025. Ultima vittoria anche per la McLaren Norris viaggia tranquillo con 13" di vantaggio su Verstappen che a sua volta ha 5"5 su Antonelli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Norris e la McLaren tornano alla vittoria, Verstappen secondo, ottimo terzo Antonelli, delusione Ferrari

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INCREDIBILE LECLERC! Ferrari sorprende tutti e torna alla vittoria, con una SF-26 misteriosa

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