Nel 23° giro, Leclerc supera Norris e si porta in testa alla corsa, mentre Antonelli fatica a riscaldare le gomme hard ma registra il giro più veloce. Al giro 22, Leclerc ha raggiunto Norris, che continua senza effettuare pit-stop. Verstappen si trova in quarta posizione.

23° giro - Leclerc supera Norris e va in prima posizione, Antonelli ha avuto qualche difficoltà nel mandare in temperatura le gomme hard, ma ora segna il giro più veloce della gara 22° giro - Leclerc ha raggiunto Norris che prosegue imperterrito senza pit-stop. Terzo Antonelli, a 2" da Leclerc, poi Verstappen Piastri Hamilton Hadjar Bortoleto Lindblad e Lawson Paura al box Ferrari, Hamilton riparte quando vede la luce verde, ma un meccanico viene preso dalla ruota anteriore destra e viene sbalzato a terra. Per fortuna tutto bene La Ferrari ha sfruttato alla perfezione la VSC. Davanti a tutti c'è Norris, unico a non avere fatto il... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Live Gp Belgio in diretta: Leclerc supera Norris e guida la corsa, Antonelli terzo davanti a Verstappen

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