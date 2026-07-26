Durante l'ultimo giro del Gran Premio d'Ungheria, Norris guida davanti a Verstappen e Antonelli. Norris, che sta per conquistare la sua prima vittoria dal novembre 2025, ha un vantaggio di 13 secondi su Verstappen e 5,5 secondi su Antonelli. Hamilton riceve ancora una penalità. Norris si appresta a tornare al successo dopo l'ultimo ottenuto a San Paolo.

Ultimo giro per Norris che si appresta a tornare alla vittoria, l'ultimo successo a San Paolo il 9 novembre 2025. Ultima vittoria anche per la McLaren Norris viaggia tranquillo con 13" di vantaggio su Verstappen che a sua volta ha 5"5 su Antonelli. Hamilton se vuole salvare il quarto posto dalla penalità di 5" deve spingere perché ha 4"5 su Leclerc A questo punto, il terzo posto per Antonelli è assicurato al 100 per cento 66° giro - Altra doccia fredda per Hamilton dopo quella in qualifica. Arriva una penalità di 5" per velocità eccessiva in corsia box Rassicurato dal team che sulla sua Ferrari non ci sono problemi, Hamilton è tornato... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Live GP Ungheria in diretta: Norris leader davanti a Verstappen, Antonelli terzo, Hamilton ancora una penalità

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