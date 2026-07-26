Norris conquista la pole position in Ungheria, seguito da Leclerc. Hamilton e Antonelli sono penalizzati, e Hamilton scivola al quinto posto. Il leader del Mondiale si trova in settima posizione. La sessione di qualifiche si conclude con un risultato che cambia le carte in tavola, lasciando il pubblico in attesa di una gara tutta da vedere.

Una qualifica accesa a Budapest finisce con un colpo di scena: la pista canta, il pubblico trattiene il fiato, e quando il silenzio cala restano una pole coraggiosa, due penalità pesanti e una griglia che profuma di domenica imprevedibile. L’aria resta densa anche quando cala il sole sull’ Hungaroring. Il circuito di Mogyoród, stretto e ondulato, non perdona. Qui il ritmo vale più dell’allungo. Qui la pole position conta quasi come mezza vittoria. E oggi a prendersela è stato un ragazzo con il sorriso leggero e il piede pesante: Lando Norris. Giro pulito. Niente sbavature. La macchina è sembrata incollata. L’istinto, però, non basta. Serve freddezza nei tratti lenti e un colpo secco all’ultima curva. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - Norris conquista la pole in Ungheria, seguito da Leclerc: Hamilton e Antonelli penalizzati. Lewis scivola al quinto posto, il leader del Mondiale è settimo

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