Splendido Norris | sua la pole all' Hungaroring davanti a Leclerc Penalizzati Hamilton e Antonelli 5° e 7°
Lando Norris ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, con un tempo di 1:17. Hamilton e Antonelli sono stati penalizzati e sono rispettivamente finiti quinto e settimo. Norris ha preceduto Charles Leclerc, che si è classificato secondo. La sessione si è conclusa con Norris in testa, davanti a Leclerc e agli altri piloti. Hamilton e Antonelli sono stati penalizzati, perdendo posizioni in griglia.
È un super Lando Norris quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1:17.207 e domani in gara scatterà così dalla prima casella in griglia di partenza, davanti a un buon Charles Leclerc. Lewis Hamilton aveva chiuso secondo (+0.012), ma è stato in seguito penalizzato di tre posizioni per impeding aver ostacolato Oscar Piastri e partirà quinto., Penalizzato con la stessa sanzione anche Kimi Antonelli per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiera gialla: partirà dalla settima piazza. Nella griglia di partenza finale, Norris partirà davanti a Leclerc, Piastri e Verstappen. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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