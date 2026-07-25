Splendido Norris | sua la pole all' Hungaroring davanti a Leclerc Penalizzati Hamilton e Antonelli 5° e 7°

Notizia in breve

Lando Norris ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, con un tempo di 1:17. Hamilton e Antonelli sono stati penalizzati e sono rispettivamente finiti quinto e settimo. Norris ha preceduto Charles Leclerc, che si è classificato secondo. La sessione si è conclusa con Norris in testa, davanti a Leclerc e agli altri piloti. Hamilton e Antonelli sono stati penalizzati, perdendo posizioni in griglia.