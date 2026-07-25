Gp d’Ungheria di F1 Norris in pole davanti a Leclerc Hamilton e Antonelli penalizzati

Lando Norris si è qualificato in pole position nel Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, conquistando il miglior tempo nelle qualifiche di oggi. La sua vettura, una McLaren, ha preceduto le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Durante le qualifiche, Hamilton e un altro pilota sono stati penalizzati, mentre Norris ha ottenuto la prima posizione sulla griglia di partenza.

Lando Norris in pole position nel Gp d’Ungheria. Il pilota britannico della McLaren, campione del mondo in carica, ottiene il miglior tempo nelle qualifiche di oggi, sabato 25 luglio, davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc. Il pilota inglese, però, viene penalizzato di 3 posizioni per aver rallentato la McLaren di Oscar Piastri nella fase cruciale della sessione. In prima fila accanto a Norris parte quindi la Ferrari di Leclerc. Perde 3 posizioni anche Kimi Antonelli: il pilota della Mercedes, quarto in pista, viene sanzionato per la velocità eccessiva in regime di bandiere gialle. Norris, che scatterà davanti a tutti per la 17esima volta in carriera, si prende la pole all’Hungaroring di Budapest e rompe l’egemonia Mercedes in fatto di pole: le frecce d’argento erano partite sempre in prima posizione sinora. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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F1, GP Ungheria: Norris in pole davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc

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