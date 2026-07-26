Un pescatore di Santa Margherita Ligure ha annunciato che il suo peschereccio sarà demolito in conformità con il Regolamento Ue 20211139, che disciplina la rottamazione delle imbarcazioni. La normativa riguarda numerosi pescherecci e comporterà la perdita del lavoro per molte persone coinvolte. Il pescatore ha richiesto un aiuto da parte dello Stato, affermando che rischia di rimanere senza occupazione a causa della demolizione del natante su cui lavora.

Giuseppe, pescatore al porto di Santa Margherita Ligure, si vedrà demolire il peschereccio su cui lavora a seguito del Regolamento Ue 20211139. Con lui molti marinai entreranno in disoccupazione. Al Giornale d'Italia 'U Gnomo denuncia la crisi del settore tra rottamazioni, caro carburanti, costi di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Normativa Ue su rottamazione pescherecci, la storia del pescatore Giuseppe 'U Gnomo: "Perderò il lavoro, lo Stato ci aiuti"

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