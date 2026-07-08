Giuseppe Cruciani ha dichiarato di essere disposto a candidarsi come sindaco di Milano. Ha commentato che la delusione della popolazione su sicurezza e immigrazione spiega il fenomeno Vannacci. Ha anche affermato di non essere stato accettato da Vittorio Sgarbi come possibile collaboratore. Cruciani ha ribadito il suo stile provocatorio e anticonformista, rinnovando le sue posizioni in un’intervista al Corriere della Sera, un giorno dopo la pubblicazione del suo libro.

“Io sindaco di Milano? Sì, lo farei. Sgarbi? Non mi ha voluto come intruso nel suo harem”. Giuseppe Cruciani non si smentisce mai: ha fatto della provocazione e dell’anticonformismo le sue cifre e lo ribadisce nella lunga intervista al Corriere della Sera, il giorno dopo l’uscita di Libertà – Tutto Cruciani dalla A alla Z. L’Alfabeto del politicamente scorrett o, il dizionario “crucianesco” nel quale snocciola aneddoti, incontri, storie e personaggi. Come Massimo Boldi, che definisce “martire del nostro tempo” dopo che gli hanno impedito di fare il tedoforo alle Olimpiadi. GIUSEPPE CRUCIANI SOGNA DI FARE IL SINDACO DI MILANO. Reduce dal... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Il sindaco di Milano? Lo farei. Su sicurezza e immigrazione la gente non è contenta, altrimenti non ci sarebbe il fenomeno Vannacci. Un martire del nostro tempo? Massimo Boldi”: parla Giuseppe Cruciani

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Milano, Calenda: Il sindaco non è responsabile della sicurezza, è tema del Governo

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