Pesca Commissione Ue stanzia €7,3mld ma la politica di rottamazione pescherecci fa scomparire la flotta marittima
La Commissione europea ha stanziato 7,3 miliardi di euro per la pesca nel periodo 2028-2034. Contestualmente, vengono promossi incentivi per la demolizione di pescherecci, con l’obiettivo di ridurre la flotta marittima. Questa politica mira ad adeguare le imbarcazioni alle normative e alle risorse ittiche disponibili, portando alla scomparsa di numerosi pescherecci dalla flotta attuale.
Mentre a Bruxelles si discute del nuovo piano pluriennale 2028-2034, l'Ue incentiva la demolizione dei pescherecci per adeguare le flotte alla normativa e alle risorse ittiche disponibili. Ma per i marittimi la rottamazione genera disoccupazione Aumenta, in Italia e nel Mediterraneo, la crisi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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