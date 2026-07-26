Prosegue stasera, domenica 26 luglio 2026, in prima serata su Rai 1 la quarta stagione di Noos - L'avventura della conoscenza, la serie scientifica di Alberto Angela che dal 2023 ha preso il posto di Superquark nel palinsesto estivo del primo canale Rai. Dopo il buon debutto lo scorso 12 luglio, con 1.518.000 spettatori pari al 13,40% di share, il divulgatore scientifico più amato d'Italia parlerà di forma fisica e metabolismo, ma anche di spazio, di auto del futuro e delle dinamiche geopolitiche mondiali. L'appuntamento è per le 21.25 di oggi su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Ad aprire la seconda puntata di Noos sarà la tradizionale copertina del programma, stasera dedicata allo stato generale di salute e benessere di una persona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Noos con Alberto Angela, stasera domenica 26 luglio su Rai 1: le anticipazioni

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Temi più discussi: Noos - L'avventura della conoscenza; Noos - L'avventura della conoscenza; Alberto Angela analizza 'Odissea' di Nolan: Ci sono delle incongruenze. Il retroscena che svela il vero significato del film; All'inizio notavo incongruenze, poi ho capito e mi sono sentito fratello di Nolan. Così è tornato mito. Alberto Angela parla di Odissea.

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